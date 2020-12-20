Нидерланды запретили пассажирские авиаперелеты из Британии из-за нового штамма коронавируса

Власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19, сообщает издание The Guardian со ссылкой на нидерландский Минздрав.
«Министерство рекомендует как можно сильнее ограничить завоз этого штамма вируса из Соединенного Королевства — при помощи ограничения или контроля за пассажирскими перевозками», — говорится в заявлении министерства.
Из-за такой обстановки кабинет министров премьер-министра Марка Рютте в качестве предосторожности принял решение о запрете пассажирских полетов из Британии в Нидерланды. При этом власти изучают ситуацию с другими формами транспортного сообщения между двумя странами.
«Патогенная мутация COVID-19 циркулирует в Соединенном Королевстве. Известно, что она распространяется легче и быстрее, и что ее сложнее выявить», — уточнили в ведомстве.
В министерстве также сообщили, что в следующие дни Нидерланды вместе с другими странами ЕС рассмотрят способы ограничить риск передачи новой разновидности коронавируса с территории Великобритании.
The Guardian напоминает, что в Нидерландах в данный момент из-за COVID-19 действует режим всеобщей изоляции — до середины января.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о «локдауне», учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса — не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.
Власти Шотландии и Уэльса, со своей стороны, также сообщили о планах ужесточения ограничительных мер. В случае с Шотландией это произойдёт после Рождества. В Уэльсе «локдаун» ввели в ночь на воскресенье.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016