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Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения, - Sky news

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Новую разновидность Covid обнаружили в Англии еще в сентябре, но вначале не придали этому значения, - Sky news

Новая разновидность коронавируса COVID-19, распространяющаяся быстрее, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре, заявила телеканалу Sky news специалист Службы общественного здравоохранения Англии — исполнительного органа Минздрава Великобритании — доктор Сьюзан Хопкинс.

«Вначале она (разновидность — ИФ) была найдена у пациента в сентябре, сказала доктор Хопкинс, а полный геном был расшифрован в октябре», — отмечает Sky news.

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По ее словам, вначале специалисты не придали этому значению, поскольку вирусы часто мутируют. Однако к концу ноября были зафиксированы очаги нового типа COVID-19 в графстве Кент, а заболеваемость не снижалась, несмотря на принятые ограничительные меры. В результате правительство было проинформировано 11 декабря об изменении эпидемиологической ситуации.

Она сообщила, что в основном этот тип COVID-19 зафиксирован в Лондоне и на востоке Англии, однако в небольших количествах он также был выявлен в каждом регионе Англии, в Уэльсе и Шотландии.

«Аналогичные штаммы нашли в Дании и Австралии, а также очень похожие варианты зафиксировали в ЮАР, Нидерландах и других странах», — добавила она.

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Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса — не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Позднее Нидерланды, Бельгия и Италия в связи с этой угрозой приняли решение прекратить принимать авиарейсы из Великобритании.

Также стало известно о решении властей Австрии более не принимать рейсы из Британии, хотя о точных сроках начала действия этих мер не сообщалось. В ФРГ, по данным агентства Associated press, тоже стали рассматривать вариант с ограничением или отмены рейсов из Британии. Тем временем, в Чехии ужесточили карантинные меры против лиц, прибывающих в страну с территории Соединенного Королевства.

Великобритания, коронавирус
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