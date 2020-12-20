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Жители Лондона массово покидают город из-за нового карантина

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Жители Лондона массово покидают город из-за нового карантина

Жители Лондона в массовом порядке стали покидать город в субботу вечером после того, как власти объявили об ужесточении ограничений после выявления нового генетического типа коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, толпы людей, пытавшихся выбраться из Лондона до вступления в силу с 20 декабря новых мер, которые включают ограничения на въезд и выезд из города, были замечены на крупных вокзалах Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон. Кроме того, наблюдались серьезные заторы на основных автомобильных магистралях, связывающих Лондон с другими частями страны, в том числе на трассе, которая ведет в Уэльс через Оксфорд и Глостер.

Лидер Партии Brexit Найджел Фараж сравнил происходящее с тем, что происходило в Лондоне более 80 лет назад во время начала Второй мировой войны. «Поздравляю премьер-министра и правительственных экспертов, вы стали причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона», — написал он в своем Twitter. Однако, как отметила в воскресенье газета The Sunday Telegraph, недовольство кабинетом Бориса Джонсона растет и среди его однопартийцев: ряд членов правящей Консервативной партии, которые и ранее не поддерживали предлагаемые правительством меры по борьбе с пандемией, считая их чрезмерно суровыми для бизнес-сообщества, выступают за немедленную отставку министра здравоохранения королевства Мэтта Хэнкока.

Объявленный Джонсоном 19 декабря четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции в Лондоне и на юго-востоке Англии предусматривает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Людям также рекомендуется воздерживаться от поездок по стране и за рубеж, не покидать свои дома без необходимости (разрешены занятия спортом на улице и поездки на работу, если этого нельзя избежать). Речь идет о территории, на которой проживает около 20 млн человек.

Кроме того, были отменены пятидневные послабления по случаю Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря. По меньшей мере 30% населения страны теперь запрещено проводить праздники в компании людей, с которыми они не живут под одной крышей. Большинству британцев разрешат провести лишь один вечер в компании с членами других домохозяйств, что означает, что празднование Рождества в этом году в Великобритании, по сути, не состоится.

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14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Именно новый тип коронавируса, по мнению Джонсона, послужил причиной резкого роста заболеваемости в стране после отмены национального карантина 2 декабря. Он быстро становится доминирующим — в Лондоне и на юго-востоке Англии на него приходится около 60% новых случаев заражения, что вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. Согласно последним правительственным данным, за последние семь дней число выявляемых в стране случаев заражения выросло на 41% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Лондон, коронавирус
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