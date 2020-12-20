Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за новой разновидности коронавируса

Бельгия запретит, начиная с полуночи воскресенья, авиарейсы из Великобритании, по меньшей мере на 24 часа, из-за обнаружения в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19, сообщил бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо в эфире телеканала VRT.

«Мы пока не имеем окончательного мнения», — заявил глава федерального правительства Бельгии, объясняя, что это эта мера предварительно вводится на 24 часа в ожидании выводов ученых, которые в настоящее время заняты изучением этого вопроса.

Приезжающие из Великобритании, которая и без того относится к «красной зоне» пандемии, будут попадать под бдительное наблюдение, чтобы гарантировать выполнение ими карантинных мер.

«Мы предоставим очень ясную информацию всем прибывающим, относительно того, чего мы от них ожидаем», — сказал Де Кроо.

Временно приостановлены рейсы международных поездов Eurostar, связывающих континентальную Европу с Великобританией. Учитывая, что поезда Eurostar из Великобритании прибывают и во Францию, после чего их пассажиры могут направляться в Бельгию, на всех бельгийских автодорогах из Франции будет усилен превентивный контроль, добавил премьер-министр.