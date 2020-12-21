НБУ обнародовал отчет о финансовой стабильности

Потребительское кредитование восстанавливается, юридические риски растут, а банков в течение следующих двух лет ожидают изменения в требованиях к капитализации и веса риска.

Об этом говорится в отчете НБУ.

Из шести банковских рисков увеличились только объемы юридического. В регуляторе отмечают, что причиной является «противоречивые решения судов и отмена согласованных с МВФ антикоррупционных реформ».

Валютные риски, риски ликвидности и доходности остались прежними, однако в последнем случае в НБУ отмечают возможный рост. Причиной является сужение процентного спреда, давление резервирования на прибыль.

Кроме меньшего кредитного риска также уменьшился риск достаточности капитала благодаря докапитализации большого госбанка.

НБУ отмечает, что «банки должны готовиться к снижению доходности и внедрению новых требований к капиталу».

Также замедлилось потребительское кредитование, во втором квартале 2020 года произошел существенный прирост объемов просрочки. Так, в течение 2021 Нацбанк будет повышать вес риска по таким кредитам до 150%.

Финансовые компании и ломбарды в III квартале почти восстановили объемы нового кредитования.

Кредитный портфель также восстанавливается, быстрее всего растет кредитование малого бизнеса. С июля наблюдается быстрый рост ипотеки несмотря на кризис и значительную неопределенность. Ключевой благоприятный фактор восстановления кредитования — существенное снижение стоимости займов.

В Нацбанке отмечают, что кризис повлиял на капитализацию банков мягче показателей, которых ожидал регулятор. В частности, это объясняют экономическим шоком, меньше ожидаемого, и устойчивостью кредитного портфеля.

Регулятор также будет менять требования к капиталу банков согласно рекомендациям Базельского комитета в течение следующих двух лет. В следующем году изменятся требования к капиталу на покрытие операционного и рыночного рисков.

Также со следующего года НБУ будет повышать вес риска для ценных бумаг в валюте, эмитированных украинским правительством.