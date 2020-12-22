Автопроизводитель SsangYong объявил о банкротстве

Руководство компании SsangYong подало заявление о банкротстве в суд Сеула. Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, это произошло после того, как корейцы не смогли выплатить очередной долг перед кредиторами в размере 54,4 миллиона долларов.
Пока неизвестно окажут ли местные власти поддержку компании, 75% которой принадлежит индийской Mahindra & Mahindra. На данный момент правительство Южной Кореи рассматривает возможность оказание финансовой помощи лишь местным поставщикам запчастей Ssangyong.
Что касается самой Mahindra & Mahindra, то этот индийский концерн на данный момент сам испытывает финансовые проблемы на фоне пандемии COVID-19. В результате в компании приняли решение взять курс на значительное сокращение расходов.
Не исключается, что индийцы будут вынуждены продать SsangYong. Однако, как считают аналитики, сделать это сейчас будет очень не просто. В период с января по ноябрь продажи автомобилей корейцев упали более чем на 20% по сравнению с тем же периодом годом ранее.
«К сожалению, Ssangyong не был конкурентоспособным даже до того, как разразилась пандемия, Все это похоже на бездонную яму. Я не уверен, сможет ли потенциальный покупатель получить прибыль с этой компании», — заявил аналитик Daiwa Чун Сон Еп.
Последней премьерой SsangYong стал обновленный кроссовер Rexton. Хотя сами корейцы позиционируют машину как новый автомобиль пятого поколения, речь все же идет об обычном рестайлинге. Европейские продажи новинки стартуют в марте следующего года.
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