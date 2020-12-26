Войти
Лукашенко заявил о ввозе террористами «тонн оружия» из Украины
соседи
Лукашенко заявил о ввозе террористами «тонн оружия» из Украины
Зеленский пока не готов говорить о плане «Б» по Донбассу
мирный процесс
Зеленский пока не готов говорить о плане «Б» по Донбассу

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

анализ
RSS

Аналитики назвали сроки превращения Китая в крупнейшую экономику мира

1 1100
Аналитики назвали сроки превращения Китая в крупнейшую экономику мира

Китайская экономика обгонит США на пять лет быстрее из-за пандемии, заключили эксперты британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR), передает Bloomberg.

Китай станет крупнейшей (по объему ВВП) экономикой мира уже в 2028 году, заключили аналитики. Год назад CEBR считал, что Китай опередит США на пять лет позже, в 2033 году. Также, по данным CEBR, Китай может стать страной с высоким уровнем дохода уже в 2023 году.

В 2019 году ВВП США в долларовом выражении составил около $21,4 трлн, а ВВП Китая — примерно $14,3 трлн, следует из данных Всемирного банка. Индия заняла в рейтинге за прошлый год пятое место ($2,8 трлн).

Председатель КНР Си Цзиньпин в прошлом месяце говорил, что экономика страны «вполне может» удвоиться к 2035 году в соответствии с новым пятилетним планом правительства, который направлен на достижение «современного социализма» за 15 лет, отмечает Bloomberg.

Читайте также: Украинские пограничники пресекли контрабанду в РФ книг о Гарри Поттере

Согласно прогнозу CEBR, к концу десятилетия в тройку крупнейших экономик, кроме США и Китая, войдет Индия. Сейчас страна занимает в рейтинге шестое место.

Китай был первой экономикой, пострадавшей от пандемии, но, по правительственным данным, он быстро восстановился, отметили аналитики. Согласно докладу, это должно побудить западные страны больше следить за событиями в Азии.

ВВП, Китай
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 5 минут назад

UA . ЗА КОРОНАВІРУС СМЕРТЬ ПУТІНУ ТРАМПУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ АБО СМЕРТЬ ЛЮДСТВУ ДІТЯМ І ВНУКАМ ЧУДА НЕ ІСНУЄ ДОКАЗИ З ІНТЕРНЕТУ ВИДАЛЕНО.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 26 декабря 2020
Пятница, 25 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Не упустить шанс. Почему нужно поменять политику НБУ

Продолжение пассивной монетарной и фискальной политики НБУ в условиях карантина и экономического кризиса приведет к сокращению сбережений. Развитие экономических процессов за счет «проедания» национальных сбережений (которые и до этого были небольшими) - это деструктивный путь, который будет консервировать бедность на долгие годы вперед, не позволяя надеяться на технологическую модернизацию и экономическое возрождение.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016