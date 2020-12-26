Аналитики назвали сроки превращения Китая в крупнейшую экономику мира

Китайская экономика обгонит США на пять лет быстрее из-за пандемии, заключили эксперты британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR), передает Bloomberg.
Китай станет крупнейшей (по объему ВВП) экономикой мира уже в 2028 году, заключили аналитики. Год назад CEBR считал, что Китай опередит США на пять лет позже, в 2033 году. Также, по данным CEBR, Китай может стать страной с высоким уровнем дохода уже в 2023 году.
В 2019 году ВВП США в долларовом выражении составил около $21,4 трлн, а ВВП Китая — примерно $14,3 трлн, следует из данных Всемирного банка. Индия заняла в рейтинге за прошлый год пятое место ($2,8 трлн).
Председатель КНР Си Цзиньпин в прошлом месяце говорил, что экономика страны «вполне может» удвоиться к 2035 году в соответствии с новым пятилетним планом правительства, который направлен на достижение «современного социализма» за 15 лет, отмечает Bloomberg.
Согласно прогнозу CEBR, к концу десятилетия в тройку крупнейших экономик, кроме США и Китая, войдет Индия. Сейчас страна занимает в рейтинге шестое место.
Китай был первой экономикой, пострадавшей от пандемии, но, по правительственным данным, он быстро восстановился, отметили аналитики. Согласно докладу, это должно побудить западные страны больше следить за событиями в Азии.
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