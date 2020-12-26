В Германии первую прививку от коронавируса сделали 101-летней женщине

Эдит Квойцалла из города Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт) стала первой жительницей Германии, которой сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщила газета Bild.

Официально вакцинация в ФРГ начинается в воскресенье в 07:00 по местному времени (08:00 по Киеву), однако 101-летняя Квойцалла уже в субботу получила первую инъекцию Comirnaty. Так звучит официальное название препарата, разработанного консорциумом BioNTech — Pfizer. Всего необходимы две инъекции.

Женщина проживает в доме престарелых. Там в субботу были привиты и другие постояльцы, а также персонал учреждения.