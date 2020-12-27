В Украине за сутки зафиксировали чуть больше 6 тысяч случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 6 113 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 6 621 человек, умерли 72 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 674 человека, летальных случаев -72, выздоровело – 6 621 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 26 декабря сообщалось о 7 709 новых заболевших COVID-19, 25 декабря было зафиксировано 11 035 новых заболевших COVID-19, 24 декабря сообщалось о 11 490 новых случаях болезни, 23 декабря было зафиксировано 10 136 случаев инфицирования COVID-19, 22 декабря сообщалось о 8 513 новых случаях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 025 989 человек, 17 774 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 658 538 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.