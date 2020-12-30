Евросоюз подписал сделку с Великобританией по Brexit

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали в среду соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit, которое было достигнуто на прошлой неделе после многомесячных переговоров.

Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе. Ее транслировали на канале ЕС. Теперь документы будут направлены в Лондон для подписания британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Всего стороны подписывают три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Во вторник Совет ЕС одобрил текст соглашения, открыв путь со стороны Брюсселя к его подписанию. Совет ЕС также одобрил решение о временном применении соглашения с 1 января 2021 года до его парламентской ратификации. В заявлении не указано, до какого срока соглашение может применяться во временном режиме, несмотря на то, что в проекте договоренности, достигнутой 24 декабря между Брюсселем и Лондоном, срок временного применения был ограничен двумя месяцами - с 1 января до 28 февраля.

В понедельник Европарламент объявил о намерении ратифицировать соглашение между ЕС и Великобританией о торговле и сотрудничестве после Brexit на плановой сессии в марте, призвав в связи с этим продлить период временного применения соглашения. Лидеры ведущих фракций Европарламента дали понять, что не будут организовывать никаких внеплановых сессий специально для ратификации соглашения о Brexit.

24 декабря Брюссель и Лондон достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве после Brexit. По словам главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, соглашение предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Стороны намерены обеспечить своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. Брюссель и Лондон отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны.

ЕС и Великобритания не успевают ратифицировать этот документ объемом 1 246 страниц до 31 декабря, когда истекает переходный период по Brexit, поэтому стороны намерены применять его с начала 2021 года во временном режиме, не дожидаясь ратификации, чтобы избежать правового вакуума в двусторонних отношениях.

Британцы проголосовали за выход из ЕС на референдуме 23 июня 2016 года. Переговоры об условиях Brexit между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года, договорившись об 11-месячном переходном периоде, в течение которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка.