Прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову

Прокуроры в суде по избранию меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову заявили об отзыве ходатайства в связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения.
В начале судебного заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду представитель обвинения озвучил заявление новой группы прокуроров с просьбой об отзыве ходатайства. «Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей... В настоящее время мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным», — сказал представитель стороны обвинения, которого цитирует Интерфакс-Украина.
В заявлении прокуроров отмечается необходимость изучения материалов дела в полном объеме, на что у прокуроров не было времени после передачи дела из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Службу безопасности Украины (СБУ) и смены группы процессуальных руководителей.
Защита Татарова в полной мере поддержала заявление прокуроров. После этого ВАКС удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Татарову.
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