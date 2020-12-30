В Германии впервые более 1000 смертей от коронавируса в сутки

В Германии впервые с начала пандемии зафиксировано свыше 1000 смертей от коронавирусной болезни за сутки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Института Роберта Коха.

Накануне, 29 декабря, по всей стране было констатировано 1 129 смертельных случаев. Предыдущий рекорд составлял 962. Это было в среду на прошлой неделе.

Общее количество жертв коронавируса с января выросло до 32 107.

За прошедшие сутки из всех 16 федеральных земель поступили сообщения о 22 459 новых случаев инфицирования, общее количество достигло 1 687 185. Выздоровели в настоящее время, по данным RKI, около 1 302 600 человек.

В ФРГ с 16 декабря по 10 января действует жесткий локдаун, цель которого — ограничить контакты людей в зимние праздники. Премьеры земель и канцлер будут советоваться относительно дальнейших шагов 5 января, но министр здравоохранения Йенс Шпан уже предупредил, что в такой ситуации вряд ли карантинные ограничения будут сняты после 10 января. «На сегодняшний день мы с такими цифрами далеко от того (состояния), к которому мы должны двигаться», — сказал политик в утреннем эфире телеканала ARD.