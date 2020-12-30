В США зафиксировали более 201 тысячи случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 201 тысячу, скончались 3725 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 201 555 новых случаев заражения COVID-19.
Ранее в декабре университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч случаев. В то же время Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что за сутки было подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и «вероятные» (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).
Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 19,5 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 338 тысяч заразившихся.
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