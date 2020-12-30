Судьи КС проведут собрание для обсуждения указа Зеленского

Судьи Конституционного суд 5 января проведут собрание судей, на котором рассмотрят указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы суда Александра Тупицкого.
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на осведомленного собеседника в КС.
«Собрание судей состоится 5 января в 12:00. Будут рассматривать вопрос отстранения главы суда», — отметил он.
По словам собеседника агентства в КС, в среду утром служба охраны не пропускала Тупицкого в здание суда. Однако для него заказал пропуск глава секретариата КС — и в итоге Тупицкий попал на рабочее место.
Напомним, 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.
30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого «юридически ничтожным», и призвали его отменить.
Ранее главе КС Тупицкому объявили подозрение в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
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