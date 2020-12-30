Иран заплатит по $150 тысяч семьям погибших в катастрофе украинского Boeing

Правительство Ирана утвердило выплаты в размере $150 тыс. каждой семье, член которой погиб при крушении самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», сообщило агентство IRNA. Самолет был сбит в январе этого года после вылета из аэропорта Тегерана.

«Кабинет министров Ирана в среду поручил Министерству дорог и городского развития как можно скорее в сотрудничестве с соответствующими агентствами выплатить по $150 тыс. или эквивалентную сумму семьям и пострадавшим», — говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что средства должны быть распределены без какой-либо дискриминации по национальности, гражданству или полу, а также в соответствии с законами стран, гражданами которых являлись погибшие.

Размер компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе с украинским самолетом Boeing 737-800 возле Тегерана должен быть определен путем переговоров сторон, прокомментировал эту информацию пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Размер компенсаций для родственников граждан, погибших в результате сбивания Ираном самолета рейса PS752, должен быть определен путем переговоров сторон. Важной предпосылкой должно стать установление причин трагедии и привлечения виновных к ответственности. При определении размера компенсаций также будет учитываться международная практика в подобных катастрофах», — цитирует Николенко агентство УНН.

Он также добавил, что украинская сторона ждет от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах сбивания самолета. «Констатируем, что дальше заявлений, которые иранская сторона делает в СМИ в последние дни, взаимодействие не продвигается. Договоренности, достигнутые во время второго раунда консультаций в Тегеране в конце октября 2020 года, Иран до сих пор не выполнил. Такая ситуация особенно неприемлема, поскольку речь идет о судьбах невинных людей», — добавил он.