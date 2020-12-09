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Евродепутат считает, что кризис вокруг КС это вопрос парламента, а не президента

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Евродепутат считает, что кризис вокруг КС это вопрос парламента, а не президента

Конституционный кризис в Украине, возникший после решения КС об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, должен быть разрешен законным способом путем принятия соответствующих решений Верховной Радой.

Об этом в комментарии Капиталу заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель.

«Кризис нужно преодолевать только легальными и прозрачными способами. В этом плане я считаю, что руководить процессом должен не Офис президента, а Верховная Рада», — отметила она, выразив сожаление, что парламент пока не нашел разумного решения.

Принятый ВР на прошлой неделе закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование она считает недостаточно жестким.

«И законодательная, и исполнительная власть Украины должны понимать, что народ Украины и международные друзья Украины ожидают настоящих реформ для борьбы с коррупцией», — подчеркнула депутат.

Она заверила, что ЕС всегда готов прийти на помощь Украине в проведении реформ.

«У Украины есть надежный друг в лице ЕС, и мы всегда рады помочь, поделившись опытом. Другие европейские учреждения также готовы предложить помощь. Венецианская комиссия, например, предложила свой опыт и оценила правовые решения кризиса», — напомнила она.

Однако, подчеркивает евродепутат, европейские институции могут лишь давать советы. Именно власти Украины, по ее мнению, должны принимать решения и вывести страну из кризиса.

Также депутат напоминает, что к проведению антикоррупционной реформы в Украине наравне с общественностью должны быть привлечены профессионалы в области права.

«Реформа должна проводиться полностью прозрачно и с активным участием общественности, гражданского сектора и юридических экспертов. Международное сообщество также готово высказать свое мнение, если правительство Украины попросит нас об этом», — отметила она.

Виола фон Крамон-Таубадель — немецкий политик, с 2009 по 2013 год депутат бундестага от партии Союз 90/Зелёные, с 2019 года депутат Европарламента.

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Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель «не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права», а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона страны.

После этого президент Владимир Зеленский инициировал роспуск нынешнего состава КС, несмотря на то, что данное решение не предусмотрено законодательством.

Решение касательно КС пока не принято, вместо этого депутаты проголосовали законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование, в котором смягчили наказание за подачу неверных сведений.

Верховная Рада, КС, Владимир Зеленский, Виола фон Крамон-Таубадель
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