Повышение тарифа на электроэнергию приведет к росту инфляции на 0,39 п.п.

Установление Кабмином с первого квартала 2021 года единого тарифа на электроэнергию в размере 1,68 грн/кВт-ч увеличит общую инфляцию в 2021 году на 0,39 п.п. Об этом говорится в сообщении Экспертной платформы Национального банка.

«Доля электроэнергии в весовой структуре для расчета индекса потребительских цен (на основе структуры индивидуального потребления) составляет 0,983%, если принять общую потребительскую корзину за 100%. Следовательно, такое повышение тарифа на э/э увеличивает общую инфляцию в 2021 году на 0,39 процентного пункта», — говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, вес электроэнергии в структуре потребительской корзины несколько отличается в зависимости от региона, в частности в Киеве этот показатель составляет 0,78%, а восточном регионе — 0,731%, в причерноморском и полесском — 1,183% и 1,16% соответственно. Таким образом, влияние на региональную инфляцию будет отличаться, если предположить, что средний показатель потребления э/э домохозяйствами одинаковый по всей стране, но не будет превышать 0,5 п.п.

Как сообщалось, правительство продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года. Также Кабмин отменил льготный тариф 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час для бытовых потребителей с 1 января 2021 г. Кроме того, установлена фиксированная цена для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.час.