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В Швейцарии и Израиле зафиксировали летальные исходы после прививки вакциной Pfizer

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В Швейцарии и Израиле зафиксировали летальные исходы после прививки вакциной Pfizer

Смерть пациента в доме престарелых зафиксирована в кантоне Люцерн в Швейцарии после прививки от коронавируса вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech. Об этом сообщило в среду Швейцарское телеграфное агентство.

По данным местных властей, на настоящий момент нет доказательств, что «смерть связана с вакцинацией».

По информации, которую приводит на своем сайте швейцарская вещательная компания RTS, прививка была сделана 24 декабря в Люцерне в учреждении для лиц, страдающих деменцией.

Как сообщают СМИ, обстоятельства случившегося в доме инвалидов «пока не ясны». В настоящее время эти обстоятельства выясняются, и первые выводы должны быть сообщены в течение дня, отмечает издание.

Также стало известно, что страдавший рядом хронических заболеваний 88-летний житель Израиля умер в иерусалимской больнице во вторник после того, как привился от коронавируса вакциной компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на заявление врачей.

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По их информации, пациент умер через несколько часов после вакцинации. Медики также подчеркивают, что не видят связи между его смертью и прививкой.

В понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля проинформировала о смерти после вакцинации страдавшего онкологическим заболеванием и перенесшего несколько инфарктов 75-летнего жителя страны.

Pfizer, вакцина
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Среда, 30 декабря 2020
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