В Швейцарии и Израиле зафиксировали летальные исходы после прививки вакциной Pfizer

Смерть пациента в доме престарелых зафиксирована в кантоне Люцерн в Швейцарии после прививки от коронавируса вакциной производства американской компании Pfizer и германской BioNTech. Об этом сообщило в среду Швейцарское телеграфное агентство.
По данным местных властей, на настоящий момент нет доказательств, что «смерть связана с вакцинацией».
По информации, которую приводит на своем сайте швейцарская вещательная компания RTS, прививка была сделана 24 декабря в Люцерне в учреждении для лиц, страдающих деменцией.
Как сообщают СМИ, обстоятельства случившегося в доме инвалидов «пока не ясны». В настоящее время эти обстоятельства выясняются, и первые выводы должны быть сообщены в течение дня, отмечает издание.
Также стало известно, что страдавший рядом хронических заболеваний 88-летний житель Израиля умер в иерусалимской больнице во вторник после того, как привился от коронавируса вакциной компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на заявление врачей.
По их информации, пациент умер через несколько часов после вакцинации. Медики также подчеркивают, что не видят связи между его смертью и прививкой.
В понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля проинформировала о смерти после вакцинации страдавшего онкологическим заболеванием и перенесшего несколько инфарктов 75-летнего жителя страны.
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