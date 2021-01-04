Кислородом в Украине обеспечено более 75% ковидных коек

В Украине 76,4% ковидных коек обеспечены кислородом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.
"По состоянию на утро понедельника в Украине для лечения COVID-19 отведено 66,003 тыс. коек, из них кислородом обеспечено 55,409 тыс. (76,4%). Общее количество свободных коек с кислородом — 34,987 тыс. коек«,- сказал он.
Министр добавил, что всего в медучреждениях с COVID-19 загружено 22,802 тыс. коек.
«За минувшую неделю госпитализированы 12,318 тыс. человек. Это меньше, чем за предыдущую неделю, когда госпитализировали 15,907 тыс. человек. В настоящее время в медучреждениях находится 22,802 тыс. человек», — сказал он.
«За минувшую неделю выявили 47,877 тыс. случаев заболеваемости. На предыдущей неделе эта цифра составляла 59,381 тыс. случаев. Украинцы очень часто в выходные и праздники не обращаются за медицинской помощью. За неделю провели 174,447 тыс. ПЦР-тестирований, что на 27 тыс. меньше чем на предыдущей неделе — причина та же», — добавил Степанов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016