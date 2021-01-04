Сербия завтра начнет вакцинацию «Спутником V»

Вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» начнется в Сербии со вторника, 5 января. Об этом сообщил журналистам в понедельник государственный секретарь Министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек.

«Мы планируем вакцинировать около 11 тыс. человек до конца недели, при этом половину вакцины мы предоставим работникам здравоохранения, а вторую половину — геронтологическим центрам и центрам соцзащиты. На протяжении текущей недели будет использовано 2 400 доз российской вакцины „Спутник V“. Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление», — цитирует Джерлека агентство Tanjug.

По словам госсекретаря, интерес населения к вакцинации оказался гораздо выше, чем ранее ожидалось. «Планируется, что в первую фазу вакцины получат 720 тыс. человек», — заявил он.

31 декабря Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на употребление российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам представителя фармрегулятора, вакцина «соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам, что подтверждает ее качество, эффективность и безопасность». Сообщалось, что вакцина «Спутник V» в Сербии «прошла все необходимые проверки, которые были проведены в соответствии с законом, и соответствует высоким стандартам».

24 декабря в Сербии стартовала вакцинация препаратом американской компании Pfizer. Как ранее сообщил президент Сербии Александар Вучич, его страна заплатила Евросоюзу за разработку вакцины €2 млн, а затем еще €4,87 млн по программе COVAX, но получила в два раза меньше доз, чем заказывала — 4,8 тыс. вместо 10 тыс.