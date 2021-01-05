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JPMorgan спрогнозировал существенный рост цены биткоина

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JPMorgan спрогнозировал существенный рост цены биткоина

В долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить $146 тыс., прогнозируют стратеги JPMorgan во главе с Николаосом Панигирцоглу в рассылке для клиентов банка. Текущая рыночная капитализация первой криптовалюты в $575 млрд должна вырасти в 4,6 раз, чтобы соответствовать общему объему инвестиций в частного сектора в золото через ETF, слитки и монеты, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет компании.

«Вытеснение золота в качестве „альтернативной“ валюты говорит о большом потенциале роста стоимости биткоинов в долгосрочной перспективе... вряд ли это произойдет быстро, это многолетний процесс. Теоретическая целевая цена на биткоин выше $146 тыс. должна рассматриваться как долгосрочная цель и невозможная в ближайший год», — уверены аналитики банка.

Они предупредили, что нельзя исключать возможность возникновения спекулятивной мании, которая уже в ближайшее время может подтолкнуть курс первой криптовалюты к $50-100 тыс. Однако такие ценовые уровни окажутся неустойчивыми, отметили в JPMorgan.

Ранее бывший ведущий экономист банка Merrill Lynch и президент Rosenberg Research Дэвид Розенберг заявил, что на рынке биткоина сформировался «самый большой пузырь». Он назвал рост курса первой криптовалюты в последние месяцы «ненормальным», но подчеркнул, что резкого спада не должно произойти, пока процентные ставки центробанков остаются на уровне, близком к нулю.

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По состоянию на 5 января курс биткоина на криптобирже Binance составляет $31,7 тыс. 3 января актив установил новый исторический максимум стоимости на отметке выше $34,7 тыс.

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