JPMorgan спрогнозировал существенный рост цены биткоина

В долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить $146 тыс., прогнозируют стратеги JPMorgan во главе с Николаосом Панигирцоглу в рассылке для клиентов банка. Текущая рыночная капитализация первой криптовалюты в $575 млрд должна вырасти в 4,6 раз, чтобы соответствовать общему объему инвестиций в частного сектора в золото через ETF, слитки и монеты, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет компании.
«Вытеснение золота в качестве „альтернативной“ валюты говорит о большом потенциале роста стоимости биткоинов в долгосрочной перспективе... вряд ли это произойдет быстро, это многолетний процесс. Теоретическая целевая цена на биткоин выше $146 тыс. должна рассматриваться как долгосрочная цель и невозможная в ближайший год», — уверены аналитики банка.
Они предупредили, что нельзя исключать возможность возникновения спекулятивной мании, которая уже в ближайшее время может подтолкнуть курс первой криптовалюты к $50-100 тыс. Однако такие ценовые уровни окажутся неустойчивыми, отметили в JPMorgan.
Ранее бывший ведущий экономист банка Merrill Lynch и президент Rosenberg Research Дэвид Розенберг заявил, что на рынке биткоина сформировался «самый большой пузырь». Он назвал рост курса первой криптовалюты в последние месяцы «ненормальным», но подчеркнул, что резкого спада не должно произойти, пока процентные ставки центробанков остаются на уровне, близком к нулю.
По состоянию на 5 января курс биткоина на криптобирже Binance составляет $31,7 тыс. 3 января актив установил новый исторический максимум стоимости на отметке выше $34,7 тыс.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016