Кабмин разрешил продавать бытовую химию и прессу во время карантина

Кабинет министров добавил товары бытовой химии и печатную прессу к перечню товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого локдауна 8-25 января, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании во вторник.

«Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет приобретать», — сказал он.

По его словам, соответствующая инициатива исходила от главы министерства здравоохранения Максима Степанова.