Мутировавший вариант коронавируса обнаружили уже в 22 странах Европы

Новый штамм коронавируса SARS CoV-2 (VOC) обнаружен в 22 странах Европы. Об этом директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в четверг на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.
«Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант», — отметил он.
Этот штамм распространяется быстрее, пояснил Клюге, хотя болезнь, которую он вызывает, не претерпела значительных изменений. SARS CoV-2 (VOC) зарегистрирован во всех возрастных категориях, дети не относятся к группе повышенного риска. Новый вариант может со временем заменить другие, как это наблюдается в Соединенном Королевстве и все чаще в Дании.
По данным Европейского регионального бюро ВОЗ, в 53 странах региона в 2020 году зарегистрировано 26 млн подтвержденных случаев COVID-19 и более 580 тыс. смертей после заражения коронавирусом. В начале 2021 года более 230 млн человек в Европейском регионе живут в странах с полной изоляцией, еще ряд стран намерены объявить о новых ограничениях на следующей неделе.
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