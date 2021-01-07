Трамп пообещал по закону передать власть 20 января

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января осуществит передачу власти, хоть он и не согласен с результатами прошедших в стране выборов, которые в четверг были официально утверждены Конгрессом. Текст заявления американского лидера разместил на своей странице в Twitter помощник президента, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино.
«Хотя я полностью не согласен с итогами выборов, ... тем не менее 20 января будет надлежащим образом проведена передача власти», — проинформировал Трамп.
Ранее Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг на совместном заседании утвердили победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся в стране 3 ноября президентских выборах.
Утвердить победителя выборов в Конгрессе должны были несколькими часами ранее, однако заседание пришлось прервать из-за беспорядков в Вашингтоне. Сторонники Дональда Трампа, митинговавшие в центре города, в какой-то момент сумели прорвать оцепление и вошли в здание Капитолия. В результате полиции пришлось применить огнестрельное оружие и слезоточивый газ, чтобы вытеснить людей. По последней информации, в результате беспорядков погибли четыре человека, несколько десятков были задержаны.
Помешать утверждению Байдена попытались и некоторые законодатели от Республиканской партии, попытавшиеся опротестовать результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Однако их инициатива не нашла поддержки в том числе и у соратников по партии.
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