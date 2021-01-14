Курс биткоина снова превысил отметку в $40 000

Вечером 14 января курс биткоина поднимался выше отметки в $40 000, самая высокая цена в $40 100 была зафиксирована на бирже Coinbase. За последние сутки монета подорожала более чем на 15%, а ее рыночная капитализация увеличилась до $738 млрд. По данным Coinmarketcap, общий объем торгов биткоином за последние 24 часа составил $64 млрд. Для обновления исторического максимума в $42 тыс. BTC должен подорожать еще на 5%.

Ценовой рекорд биткоин установил 8 января. После этого курс монеты начал снижаться, 11 января опускаясь ниже $31 тыс. С тех пор стоимость монеты выросла более чем на 30%.