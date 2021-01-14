Во всей Франции вводится комендантский час

Начало «антикоронавирусного» комендантского часа по всей Франции с 16 января устанавливается с 18:00, объявил премьер-министр Жан Кастекс.
«По всей территории страны комендантский час будет применяться начиная с 18:00 с ближайшей субботы и по меньшей мере в течение 15 дней», — сказал глава французского правительства в четверг на пресс-конференции, которую транслируют телеканалы.
«Это распоряжение применяется в настоящий момент в 25 департаментах, где мы наблюдали в последние недели более динамичное, чем в других местах, заражение людей COVID-19», — напомнил Кастекс.
Ужесточение эпидемиологических мер связано в том числе с выявлением на территории страны британской мутации коронавируса, а также с пока малоизвестным южноафриканским вариантом COVID-19, пояснил он.
«Наша ситуация тревожная, даже если она в целом стабилизировалась», — отметил премьер, указав на то, что коронавирус всё еще активно распространяется во Франции, и положение усугубляется его новыми штаммами.
Он также объявил об ужесточении превентивных мер для пересекающих границы Франции.
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