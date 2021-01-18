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Рост экономики Китая в 2020 году стал минимальным за 45 лет

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Рост экономики Китая в 2020 году стал минимальным за 45 лет

В 2020 году валовой внутренний продукт Китая вырос на 2,3%, следует из данных Государственного статистического управления КНР. Это минимальные темпы роста с 1976 года, отмечает Reuters. Тогда экономика Китая сократилась на 1,6%.

В последние годы темп роста китайской экономики превышал 6% в год. В 2017 году рост ВВП страны составил 6,8%, в 2018-м — 6,6%, а в 2019 — 6%.

При этом Китай показал высокую скорость восстановления после вспышки коронавируса и на фоне соперничества в торговле с США, указывает Reuters. Экономика Китая ускорилась в четвертом квартале и оказалось «в удивительно хорошей форме» к концу года, даже в условиях глобальной пандемии, отмечает агентство. Если по итогам первого квартала ВВП Китая упал на 6,8%, уже во втором квартале он вырос на 3,2%, в третьем — на 4,9%, в четвертом — на 6,5%.

В 2020 году Китай стал единственной крупной экономикой в мире, избежавшей спада в связи с пандемией COVID-19. Китайский экспорт в декабре вырос больше, чем ожидалось, поскольку сбои из-за коронавируса во всем мире подпитывали спрос на китайские товары, пишет агентство.

Китайская экономика обгонит США на пять лет быстрее из-за пандемии, заключили в декабре эксперты британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR). По их подсчетам, Китай станет крупнейшей (по объему ВВП) экономикой мира уже в 2028 году. Год назад, до пандемии, CEBR считал, что Китай опередит США на пять лет позже, в 2033 году.

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Первые случаи коронавируса были обнаружены зимой прошлого года в Китае. На протяжении нескольких месяцев страна оставалась мировым лидером по числу выявленных случаев заболевания, но весной Китай обогнали Италия и США, а затем и другие страны. По данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас в США выявили 23 млн случаев заражения за все время, а в Китае — 97 тыс.

ВВП, Китай
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