Власти уверяют, что на фоне европейских стран в Украине не жесткий карантин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал карантин в Украине одним из самых мягких по сравнению с показателями индексов жесткости карантина в 18 европейских странах, сообщила пресс-служба главы государства.
"Мы сравнили 18 европейских стран по индексу жесткости, который учитывает ряд показателей. Например, в Италии этот индекс составляет 87,9, в Германии — 85,1, в Греции — 84, в Австрии — 78, в Польше — 71. Украина среди 18 стран занимает 16-е место и имеет индекс жесткости 61,5. То есть у нас один из самых низких показателей жесткости карантина«,— заявил Шмыгаль во время селекторного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник.
По его словам, за прошедшую неделю проведено 182 437 ПЦР-исследований. На позапрошлой неделе сделано 160 тысяч тестов.
Кроме того, за последнюю неделю выявлено 44 402 новых случая заболевания коронавирусом.
«За позапрошлую неделю заболела 41 тыс. человек. Опять начался медленный рост заболеваемости, который видно на графиках. За предыдущую неделю госпитализировано 13 555 человек», — отметил Шмыгаль.
Кроме того, правоохранители сообщили, что за нарушения карантинных правил они закрыли полтысячи развлекательных заведений и ресторанов, более 60 ТРЦ и 40 клубов.
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