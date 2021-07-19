ГБР возбудило дело из-за решения Верховного Суда по Тупицкому

Государственное бюро расследований по заявлению общественной организации возбудило уголовное дело по факту вынесения Кассационным админсудом в составе Верховного Суда решения о неправомерности указа президента, которым был уволен судья Конституционного Суда Александр Тупицкий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следователи Государственного бюро расследований по заявлению общественной организации зарегистрировали производство о злоупотреблении властью судьями Кассационного административного суда в составе Верховного Суда", - сообщили в ведомстве.

В частности, 15 июля в ГБР поступило заявление от представителя одной из общественных организаций. Заявитель просил внести сведения в ЕРДР о злоупотреблении властью судьями в связи с отменой указа Президента №124/2021, согласно которому был отменен указ от 14.05.2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины".

Главное следственное управление ГБР внесло сведения в ЕРДР с предварительной квалификацией ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, 14 июля Кассационный суд в составе Верховного Суда признал незаконным указ президента Владимира Зеленского от 27 марта, которым он отменил указ своего предшественника Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного Суда.

В ВС обосновали свое решение тем, что президент не имеет полномочий увольнять судью Конституционного Суда.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил СМИ, что на это решение ВС будет подана апелляция.

27 марта Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО.