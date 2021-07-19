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ГБР возбудило дело из-за решения Верховного Суда по Тупицкому

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ГБР возбудило дело из-за решения Верховного Суда по Тупицкому

Государственное бюро расследований по заявлению общественной организации возбудило уголовное дело по факту вынесения Кассационным админсудом в составе Верховного Суда решения о неправомерности указа президента, которым был уволен судья Конституционного Суда Александр Тупицкий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следователи Государственного бюро расследований по заявлению общественной организации зарегистрировали производство о злоупотреблении властью судьями Кассационного административного суда в составе Верховного Суда", - сообщили в ведомстве.

В частности, 15 июля в ГБР поступило заявление от представителя одной из общественных организаций. Заявитель просил внести сведения в ЕРДР о злоупотреблении властью судьями в связи с отменой указа Президента №124/2021, согласно которому был отменен указ от 14.05.2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины".

Главное следственное управление ГБР внесло сведения в ЕРДР с предварительной квалификацией ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, 14 июля Кассационный суд в составе Верховного Суда признал незаконным указ президента Владимира Зеленского от 27 марта, которым он отменил указ своего предшественника Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного Суда.

В ВС обосновали свое решение тем, что президент не имеет полномочий увольнять судью Конституционного Суда.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил СМИ, что на это решение ВС будет подана апелляция.

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27 марта Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО.

Верховный суд, ГБР, Александр Тупицкий
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