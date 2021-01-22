Sony Pictures перенесла премьеры фильмов «Охотники за привидениями» и «Неизведанное»

Американская кинокомпания Sony Pictures объявила о переносе премьер фильмов «Охотники за привидениями: Наследники» и «Неизведанное: Удача Дрейка». Об этом в четверг сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, премьера нового фильма об охотниках за привидениями, которая изначально была запланирована на 11 июня, переносится на 11 ноября.

Выход на экраны фильма «Неизведанное: Удача Дрейка» по мотивам одноименной игры теперь намечен на 11 февраля 2022 года. Изначально премьера киноленты должна была состояться 16 июля 2020 года.

Как сообщил журнал, изменения в расписании выхода премьер были продиктованы эпидемической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.