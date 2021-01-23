Новый глава правящей партии ФРГ не видит причин для отмены антироссийских санкций

аНовый председатель входящего в правящую в ФРГ коалицию Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, который является потенциальным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера, утверждает, что причин для отмены антироссийских санкций нет и нужно добиться больше прогресса в реализации минских соглашений.

Лашет утверждает, что по-прежнему имеют место скрытые и открытые акты агрессии со стороны, где доминирует Россия, на востоке Украины. По его мнению, в основном санкции были приняты за противозаконную аннексию Крыма. «Другая часть затрагивает реализацию Минских соглашений и конфликт на востоке Украины, — заявил он в опубликованном в пятницу вечером интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. — «Что касается минских договоренностей, то я бы хотел видеть больше прогресса. В этой связи причины отменить санкции сейчас нет».

Лашет утверждал, что непризнание Крыма российской территорией остается позицией Германии и Запада.

Лашет также считает, что Россия является во многих отношениях противником Запада, хотя нужно искать пути для кооперации с Москвой по важным темам.

По его мнению, нужно «найти пути для кооперации». Тем не менее новый лидер ХДС, который до сих пор считался дружелюбным по отношению к РФ, призвал «указать России на границы в попытке оказать влияние на страны Балтии и по отношению польских друзей». «Наша солидарность по альянсу не является предметом переговоров», — утверждал он.

Лашет заявил, что разделяет позицию действующего правительства Германии по «Северному потоку — 2», и считает, что данный вопрос не зависит от ситуации вокруг Алексея Навального.

«Нападение на Алексея Навального следует осудить самым решительным образом. Россия должна сейчас задержать преступников вместо того, чтобы заключать под стражу Навального», — заявил Лашет, призвав к его немедленному освобождению. «Но вопрос, будет ли газ поступать к нам по суше или по морю, не зависит от этого», — подчеркнул он.

Новый председатель ХДС призвал учитывать «геостратегические интересы Украины», но отметил, что правительство ФРГ предприняло для этого все необходимые меры и «дало это ясно понять российской стороне». «В этой связи я разделяю позицию правительства ФРГ по «Северному потоку — 2», — сказал он.

«Я ясно давал понять, что это коммерческий проект», — заметил Лашет. «То, что мы получаем газ из России, является реальностью на протяжении 50 лет, так это было и во времена холодной войны. И это будет необходимо в обозримом будущем», — считает он. «Мы будем нуждаться и в обозримом времени в газе, пока не сможем покрыть наши потребности в энергоносителях за счет возобновляемых источников», — добавил лидер ХДС.