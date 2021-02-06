МИД Украины выразил солидарность с высланными из России дипломатами

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с послами ФРГ, Польши и Швеции на фоне их высылки из России.

Ранее в РФ сообщили, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.

«Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам», — говорится в сообщении МИД Украины в Twitter. По мнению украинских дипломатов, решение России противоречит Венской конвенции.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля после ареста оппозиционера Алексея Навального.