МИД Украины выразил солидарность с высланными из России дипломатами

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с послами ФРГ, Польши и Швеции на фоне их высылки из России.
Ранее в РФ сообщили, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства ФРГ в Москве.
«Мы выражаем солидарность с немецкими, шведскими и польскими дипломатами, высланными Россией по надуманным причинам», — говорится в сообщении МИД Украины в Twitter. По мнению украинских дипломатов, решение России противоречит Венской конвенции.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля после ареста оппозиционера Алексея Навального.
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