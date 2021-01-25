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В Украине за сутки рекордно низкое число новых случаев COVID-19

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В Украине за сутки рекордно низкое число новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано только 2 516 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровело — 5 783 человек, умерло 63 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«2516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 87 медработника, выздоровели — 5783 человека», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 24 января зафиксировали 3 915 новых случаев COVID-19, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования COVID-19, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования COVID-19, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования, 19 января сообщалось о 3 939 новых случаях заболевания, 18 января зафиксировали 3034 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 194 328 человек, 21 924 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 953 297 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и Киеве (146).

коронавирус
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