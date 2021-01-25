Советник Трампа заявил, что экс-президент отказался от планов создания новой партии

Бывший президент США Дональд Трамп не планирует создавать новую политическую партию. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на советника предвыборного штаба экс-президента Джейсона Миллера.
По информации телекомпании, Миллер, комментируя слухи относительно возможности создания Трампом новой партии, отметил, что бывший глава Белого дома «ясно дал понять, что его цель — вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей в 2022 году». Как отмечает CNN, Миллер подчеркнул, что, «помимо этого, в рамках данных усилий более ничего не планируется». По итогам всеобщих выборов, прошедших в ноябре 2020 года, Демократическая партия США получила большинство в обеих палатах Конгресса.
Газета The Wall Street Journal и ряд других СМИ ранее сообщали, что Трамп в последние дни якобы обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии. Предположительно, он хотел назвать данное объединение Патриотической партией. В то же время CNN подчеркивает, что советники Трампа не рассматривали всерьез его планы по созданию третьей политической силы. Газета Politico утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.
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