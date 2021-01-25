Аналитики Goldman Sachs не видят проблем в пузырях на фондовом рынке

На американском фондовом рынке образуются пузыри, однако лишь в некоторых активах, считают аналитики Goldman Sachs Group. По их мнению, риска для широкого рынка нет, передает Bloomberg.
«Недавно появились очаги рынка, в которых инвесторы действуют в соответствии с настроениями в период пузырей. Но эти эксцессы представляют низкий системный риск для более широкого рынка, учитывая их скромную долю рыночной капитализации », — сказали эксперты.
Аналитики полагают, что быстрорастущие акции и бум специальных технических компаний (SPAC) — одни из «признаков неустойчивого переизбытка» на фондовом рынке США. Bloomberg отмечает, что инвесторы сомневаются в том, что в будущем смогут получить прибыль на фоне рекордных цен на акции и признаков спекуляции.
Эксперты Citigroup предположили, что цена акций по-прежнему отстает от предыдущих периодов мегапузырей и рисковые активы могут продолжить расти. «Настоящий медвежий рынок в конечном итоге наступит, он всегда наступает после пузыря. Но сначала рынки могут стать более оживленными», — заявили аналитики Citigroup.
В январе американские инвесторы заявили, что видят на фондовом рынке пузырь или близкое к нему состояние. Опрос проводил онлайн-брокер E-Trade Financial (подразделение Morgan Stanley) среди тех, у кого на брокерском счете от $1 млн. Затем Deutsche Bank также опросил инвесторов и выяснил, что почти 90% респондентов увидели на финансовых рынках пузыри. По мнению опрошенных, больше всего опасений вызывают биткоин и акции американских технологических компаний.
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