Войти
С 1 декабря в Украине вырастет минимальная пенсия
официально
С 1 декабря в Украине вырастет минимальная пенсия
Путин обещает пока сохранить транзит газа через Украину
энергетика
Путин обещает пока сохранить транзит газа через Украину

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

фондовый рынок
RSS

Goldman Sachs и JPMorgan рекомендовали покупать падающие акции

399
Goldman Sachs и JPMorgan рекомендовали покупать падающие акции

Аналитики Goldman Sachs и JPMorgan ожидают восстановления фондовых рынков после недавнего спада и считают, что сейчас самое время воспользоваться стратегией «buy the dip» (покупка на спаде), пишет Bloomberg со ссылкой на обзоры банков.

«Несмотря на краткосрочную неопределенность, мы ожидаем, что фондовый рынок продолжит расти по мере того, как будет расти уверенность инвесторов в том, что нынешние темпы инфляции временны», — написали в записке для клиентов стратеги Goldman Sachs. Аналогичное мнение высказали эксперты JPMorgan, отметив, что текущие опасения стагфляции начнут утихать.

Индекс S&P 500 обвалился на 5% с начала сентября, что стало первой коррекцией такого масштаба со второй половины октября 2020 года, когда индекс упал на 7,5%.

Причиной обвала стало беспокойство инвесторов о том, что восстановление экономики после пандемии уже прошло свой пик. В то же время проблемы с цепочками поставок и замедление темпов роста Китая вызывали сомнения в возможности дальнейшего роста после продолжительного ралли на фондовом рынке. На фоне роста инфляции это вызывало опасения, что экономика войдет в стагфляцию, когда высокая инфляция сопровождается слабым экономическим ростом.

Большинство профессиональных участников рынка считает высокой вероятность стагфляции, показал опрос Deutsche Bank. Также большинство из опрошенных ожидают еще одного 5%-ного снижения до конца года.

В Goldman Sachs и JPMorgan с этим не согласны. «Мы полагаем, что текущий спад является хорошей возможностью для покупки — так же, как это обычно было в прошлом при откатах на 5%», — написали в Goldman Sachs.

Ранее выкупать акции на спаде инвесторам посоветовали эксперты британского Barclays. В банке отметили, что опасения дальнейшего роста инфляции и окончания цикла восстановления экономики приведут к росту волатильности на рынках. Несмотря на это, аналитики по-прежнему считают акции более привлекательными, чем облигации, и рекомендуют инвесторам использовать стратегию «buy the dip».

Читайте также: Труханова отпустили под залог в 30 млн гривен

Хотя рост экономики замедляется, а инфляция растет, в Barclays не думают, что продолжит развиваться сценарий «стагфляции», поскольку спрос остается высоким, а финансовые условия — мягкими. Банк считает наиболее привлекательными для покупки в текущих условиях акции банковского и энергетического секторов.

фондовый рынок, Goldman Sachs, JPMorgan
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 11 октября 2021
Воскресенье, 10 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016