Goldman Sachs и JPMorgan рекомендовали покупать падающие акции

Аналитики Goldman Sachs и JPMorgan ожидают восстановления фондовых рынков после недавнего спада и считают, что сейчас самое время воспользоваться стратегией «buy the dip» (покупка на спаде), пишет Bloomberg со ссылкой на обзоры банков.

«Несмотря на краткосрочную неопределенность, мы ожидаем, что фондовый рынок продолжит расти по мере того, как будет расти уверенность инвесторов в том, что нынешние темпы инфляции временны», — написали в записке для клиентов стратеги Goldman Sachs. Аналогичное мнение высказали эксперты JPMorgan, отметив, что текущие опасения стагфляции начнут утихать.

Индекс S&P 500 обвалился на 5% с начала сентября, что стало первой коррекцией такого масштаба со второй половины октября 2020 года, когда индекс упал на 7,5%.

Причиной обвала стало беспокойство инвесторов о том, что восстановление экономики после пандемии уже прошло свой пик. В то же время проблемы с цепочками поставок и замедление темпов роста Китая вызывали сомнения в возможности дальнейшего роста после продолжительного ралли на фондовом рынке. На фоне роста инфляции это вызывало опасения, что экономика войдет в стагфляцию, когда высокая инфляция сопровождается слабым экономическим ростом.

Большинство профессиональных участников рынка считает высокой вероятность стагфляции, показал опрос Deutsche Bank. Также большинство из опрошенных ожидают еще одного 5%-ного снижения до конца года.

В Goldman Sachs и JPMorgan с этим не согласны. «Мы полагаем, что текущий спад является хорошей возможностью для покупки — так же, как это обычно было в прошлом при откатах на 5%», — написали в Goldman Sachs.

Ранее выкупать акции на спаде инвесторам посоветовали эксперты британского Barclays. В банке отметили, что опасения дальнейшего роста инфляции и окончания цикла восстановления экономики приведут к росту волатильности на рынках. Несмотря на это, аналитики по-прежнему считают акции более привлекательными, чем облигации, и рекомендуют инвесторам использовать стратегию «buy the dip».

Хотя рост экономики замедляется, а инфляция растет, в Barclays не думают, что продолжит развиваться сценарий «стагфляции», поскольку спрос остается высоким, а финансовые условия — мягкими. Банк считает наиболее привлекательными для покупки в текущих условиях акции банковского и энергетического секторов.