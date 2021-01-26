В результате непогоды обесточены 269 населенных пункта в 12 областях

В результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) по состоянию на утро вторника обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«Ночью 26 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях, а именно: Полтавская — 77, Житомирская — 40, Киевская — 37, Львовская — 37, Черниговская — 24 Винницкая — 13 Черкасская — 13, Днепропетровская — 8, Волынская — 8, Закарпатская — 6, Кировоградская — 4 и Херсонская — 2. », — сказано в утренней сводке на сайте ведомства во вторник.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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