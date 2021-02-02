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Украина обсуждает с МВФ возможность создания специализированного финсуда

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Украина обсуждает с МВФ возможность создания специализированного финсуда

Национальный банк Украины обсуждает с Международным валютным фондом возможность создания специализированного суда для решения споров по неработающим кредитам (NPL).

Об этом в интервью Reuters заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

«Сейчас мы обсуждаем (с МВФ — ред.) возможность создания специализированного суда или палаты суда в Украине. Этот суд будет рассматривать вопрос между кредиторами и заемщиками, а также между инвесторами и получателями инвестиций», — сказал он.

По его словам, спецсуд должен обеспечить лучшую защиту кредиторов, не имеющих другой возможности вернуть свои средства из-за коррупции в судебной системе.

Кроме того, НБУ также планирует уменьшить долю непогашенных займов с нынешних 42% до 24% к 2023 году.

«Объем кредитов в банковской системе составляет более одного триллиона гривен, что составляет около 40 млрд долларов США. Это большая сумма, которую нужно защищать», — подчеркнул глава НБУ.

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Шевченко добавил, что уменьшение объемов неработающих кредитов (NPL) поможет привлечь в банковскую систему Украины иностранных частных инвесторов.

По его словам, в стране до сих пор больше половины сектора находится в собственности государства, и это является «большим системным риском». Именно поэтому Нацбанк хочет снизить эту долю до 25% в течение последующих лет.

Также глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что в этом году Украина ожидает получить три транша от Международного валютного фонда на сумму в около 2,2 миллиарда долларов США.

банки, НБУ, МВФ
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