Соглашение о совместном авиапространстве с ЕС будет подписано в ближайшее время

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас анонсировал подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом в ближайшее время.

Об этом Маасикас заявил на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Относительно Соглашения о совместном авиационном пространстве, Украина все выполнила со своей стороны, и подписание состоится в ближайшее время», — сказал Маасикас.

Как сообщалось, 11 февраля состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.

Европейское совместное авиационное пространство (САП) — это двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство.

Переговоры о САП с Украиной завершились в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара.