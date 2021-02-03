Соглашение о совместном авиапространстве с ЕС будет подписано в ближайшее время

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас анонсировал подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом в ближайшее время.
Об этом Маасикас заявил на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
«Относительно Соглашения о совместном авиационном пространстве, Украина все выполнила со своей стороны, и подписание состоится в ближайшее время», — сказал Маасикас.
Как сообщалось, 11 февраля состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.
Европейское совместное авиационное пространство (САП) — это двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство.
Переговоры о САП с Украиной завершились в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016