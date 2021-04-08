Еврокомиссия одобрила проект решения о совместном авиапространстве с Украиной

Европейская комиссия одобрила проект решения Совета для подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной, сообщил представитель Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий.
«Долгожданная новость: сегодня Европейская комиссия одобрила проект решения Совета о подписании Соглашения о совместном авиационном пространстве. С нетерпением ожидаем поддержки стран-членов и быстрого заключения соглашения», — написал украинский дипломат на своей странице в Твиттере.
Следующим шагом будет внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение. Соглашение будет подписано между Украиной, ЕС и государствами-членами.
Как сообщает пресс-служба представительства Украины при Европейском Союзе в Фейсбуке, заключение Соглашения будет способствовать созданию совместного авиационного пространства между Украиной и ЕС на основе общих и надежных стандартов ЕС в сфере безопасности полетов, управления воздушным движением и защиты прав потребителей.
«Благодаря соглашению увеличится количество рейсов, расширится география, откроются новые возможности для граждан и бизнеса. Совместное авиационное пространство Украина-ЕС создаст условия для новых коммерческих возможностей авиалиний Украины и государств-членов ЕС, а также будет способствовать привлечению инвестиций в авиационную сферу Украины», — сообщают украинские дипломаты.
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