Шмыгаль анонсировал возврат к адаптивному карантину

Кабинет министров в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Эпидемиологическая ситуация разрешает вернутся к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемиологической безопасности — «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Премьер добавил, что в ближайшее время правительство примет соответствующее решение.