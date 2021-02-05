Киев ограничит въезд грузовиков из-за непогоды

В начале следующей в неделе в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим в столице будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
«Ограничение позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Просим водителей крупногабаритного транспорта заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева», — говорится в сообщении.
При этом киевские власти просят водителей не пользоваться личным авто в снегопады.
Напомним, с 8 февраля в Киеве ожидается снег, штормовой ветер и гололедица на дорогах. Синоптики прогнозируют прирост снега до 15-20 сантиметров.
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