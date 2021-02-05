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Меркель пригрозила России новыми санкциями и вспомнила про Украину

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Меркель пригрозила России новыми санкциями и вспомнила про Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила, что Германия и ЕС оставляют за собой право расширить санкции против России на фоне последних событий, но подчеркнула, что Европа и РФ должны и далее оставаться в диалоге из «стратегической необходимости».

«Мы считаем то, что произошло с Навальным, далеким от принципа верховенства права, мы осуждаем, разумеется, приговор против него, а теперь также и высылку дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц», — заявила Меркель на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции.

Говоря о проекте «Северный поток — 2», она отметила, что позиция правительства ФРГ остается неизменной. «Мы говорили сегодня об этом очень интенсивно, но мы разделяем мнение, что мы не должны оказаться в односторонней зависимости от России. Мы всегда выступали за то, чтобы Украина продолжала получать газ из России как страна-транзитер, мы будем делать это и дальше», — добивала Меркель.

По ее словам, несмотря на «глубокие расхождения» между Россией и ЕС, в том числе Германией, «тем не менее, стратегически необходимо оставаться в диалоге с Россией по многим геостратегическим вопросам». Она пояснила, что РФ остается соседом ЕС, Европа и Россия работают по вопросам Беларуси, Ливии, Сирии, а также договоров о разоружении. «Это дипломатический задача — несмотря на глубокие расхождения оставаться в диалоге», — добавила она.

Меркель также отдельно подчеркнула вопрос урегулирования в Украине, в котором, по ее мнению, в последние месяцы было мало прогресса. «Мы хотим это вновь вынести на повестку дня. Это значит, что нужно делать все, чтобы оставаться в диалоге с российским президентом», — добавила канцлер.

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Ранее МИД России сообщил, что трое участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну.

Протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля.

Ангела Меркель, Алексей Навальный
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Пятница, 5 февраля 2021
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