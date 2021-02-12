Чешская компания покупает производителя оружия «Кольт»

Чешская холдинговая группа Česká Zbrojovka Group SE (ČZG) договорилась о покупке американского производителя оружия «Кольт», говорится в ее сообщении.
ČZG выкупит 100% акций материнской компании Colt’s Manufacturing Company LLC, а также ее канадскую «дочку» Colt Canada Corporation. Бывший владелец производителя оружия также получит более 1 млн акций чешской компании и еще столько же, если в 2021–2023 годах будут достигнуты определенные значения EBITDA.
Теперь сделку должны одобрить регулирующие органы. В ČZG ожидают, что она будет завершена во втором квартале 2021 года.
Американская Colt’s Manufacturing Company производит пистолеты и револьверы под объединенным название «Кольт», а также оружие для армейских и полицейских структур, спортивные и охотничьи ружья и винтовки.
С 2011 года количество госзаказов для компании резко сократилось, а в 2013-м армия США отказалась от закупок ее винтовок M4. Долги Colt’s Manufacturing Company росли, и в июне 2015 года она объявила о банкротстве.
Česká Zbrojovka Group SE — европейский производитель огнестрельного оружия и тактических принадлежностей для военных и правоохранительных органов, а также оружия для охоты и спортивной стрельбы. Ему принадлежат бренды Česká Zbrojovka, CZ-USA, Dan Wesson, Zbrojovka Brno и 4M Systems. Головной офис компании находится в Чехии, производство ведется как в этой стране, так и в США.
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