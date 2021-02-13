В двух областях остается ограниченным движение грузовиков

По состоянию на утро 13 февраля остается ограниченным движение многотоннажного и крупногабаритного транспорта на отдельных участках дорог Волынской и Ивано-Франковской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, на Волыни ограничено движение крупногабаритных транспортных средств на дорогах Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка).

В Ивано-Франковской области ограничено движение на дорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя — г. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г. Снятин — г. Городенка).

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 1 690 человек и 1 420 единиц техники.

Подразделения ГСЧС в течение суток освободили из снежных заносов 520 транспортных средств (с начала непогоды — более 1 тыс. 310 ед.), В том числе 26 карет скорой медицинской помощи (с начала непогоды — 49) и 16 автобусов (с начала непогоды — 44) и оказана помощь 980 людям (с начала непогоды — более 2 тыс. 220 людям). Убрано 6 поваленных деревьев (с начала непогоды — 20). От ГСЧС привлекалась 1 025 человек и 300 единиц техники.

На въездах в г. Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева.

Для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС привлечено 18 человек и 6 единиц техники.