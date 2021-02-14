На Донбассе трое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве

Трое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве недалеко от населенного пункта Новолуганское.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Север» в Фейсбуке.

«Сегодня, 14 февраля, недалеко от населенного пункта Новолуганское, расположенного в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.