В РФ минимум смертей от COVID с конца ноября

За последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса, сообщили в местном оперативном штабе. Прирост числа заболевших остается минимальным с октября. Умерли 394 человека — это минимум с конца ноября.
В последний раз меньше 400 смертей от COVID-19 за сутки в России фиксировали 30 ноября. Число новых заболевших за сутки в последний раз опускалось ниже 14 тыс. 15 октября.
Всего с начала эпидемии в России выявили 4,086 млн случаев заболевания. Умерли 80 520 человек.
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