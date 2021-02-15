В РФ минимум смертей от COVID с конца ноября

За последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса, сообщили в местном оперативном штабе. Прирост числа заболевших остается минимальным с октября. Умерли 394 человека — это минимум с конца ноября.

В последний раз меньше 400 смертей от COVID-19 за сутки в России фиксировали 30 ноября. Число новых заболевших за сутки в последний раз опускалось ниже 14 тыс. 15 октября.

Всего с начала эпидемии в России выявили 4,086 млн случаев заболевания. Умерли 80 520 человек.