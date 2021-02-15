Лидеры G7 соберутся обсудить пандемию и восстановление мировой экономики

Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие 19 февраля в виртуальной встрече лидеров стран «большой семерки» (G7), которая состоится под председательством Великобритании. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«Речь по большей степени пойдет о вопросах многостороннего сотрудничества на основе совместных ценностей G7, борьбы с пандемией и восстановления экономики», — сказал он.
Зайберт подчеркнул, что Меркель на переговорах намерена, помимо прочего, поднять вопрос, как может «большая семерка» взять на себя больше ответственности в деле преодоления глобальных вызовов в условиях пандемии. Кроме того, канцлер хочет обсудить с другими лидерами торговые темы, ситуацию в Африке, вопросы, связанные с охраной окружающей среды, вакцинацией, а также укрепление таких международных организаций, как Всемирная торговая организация или Всемирная организация здравоохранения.
Зайберт напомнил, что в очном формате встреча «большой семерки» запланирована на 11-13 июня. Как планируется, она пройдет в месте Карбис Бэй в Корнуолле на юго-западе Англии.
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