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Меркель в отличии от Трампа пока не видит предпосылок к возвращению G8

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Меркель в отличии от Трампа пока не видит предпосылок к возвращению G8

Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что в процессе выполнения «Минска» есть небольшой прогресс, но не настолько значительный, чтобы можно было говорить о возвращении к формату G8.

По ее словам, Россия «была отстранена от этого формата по определенным причинам». «Есть, вероятно, легкое движение в реализации минского процесса. Если бы мы реально продвинулись вперед, то была бы новая ситуация. По состоянию на сегодняшний день должна сказать, что мы продвинулись еще не так далеко, чтобы я могла бы сказать, что тех самых причин, датированных 2014 годом, больше нет», — заявила канцлер в среду в Берлине на пресс-конференции перед переговорами с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

«Мы — Европа, ФРГ и Франция — должны прикладывать силы, чтобы вместе с новым президентом Украины Зеленским и российским президентом Путиным достичь прогресса», — сказала канцлер. Она добавила, что именно по этому прогрессу она будет оценивать, настал ли момент для возвращения к G8 или нет.

Напомним, что Трамп заявил во вторник журналистам в Белом доме о том, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. По данным источника телекомпании CNN в администрации американского лидера, Трамп и Макрон провели во вторник вечером телефонную беседу, в ходе которой сошлись во мнении относительно того, что участие России в саммите G7 в 2020 году было бы целесообразным. С такой идеей, как сообщается, выступил лидер Франции. Телекомпания отмечает, что Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите Группы семи, который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

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G7 — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате «семерки» клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате агрессии РФ в Украине участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».

Ангела Меркель, G8, G7
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Среда, 21 августа 2019
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