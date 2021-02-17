Японские ученые создали вакцину на базе ослабленной версии коронавируса

Японские молекулярные биологи создали ослабленную версию коронавируса SARS-CoV-2, которую можно использовать для создания вакцины от COVID-19. Новый препарат проверили на сирийских хомячках, статью с описанием испытаний опубликовал bioRxiv.

"Мы создали несколько штаммов коронавируса, которые при температуре в 37 °С размножаются в клетках людей и животных значительно медленнее остальных версий SARS-CoV-2. Один из них, A50-18, оставался полностью инертным при высоких температурах, что позволило использовать его для создания интраназальной вакцины. Она успешно защитила сирийских хомячков от инфекции", – пишут исследователи.

Ученые разработали несколько десятков вакцин от коронавируса нового типа. Некоторые из них – например, вакцины компаний Pfizer и Moderna – уже прошли клинические испытания и массово применяются. Они относятся к классическим инактивированным и рекомбинантным типам. Испытания других – основанных на ослабленных или поврежденных частицах SARS-CoV-2 – пока еще не закончены.

Доцент университета Токио (Япония) Хиротаки Эбина и его коллеги разработали еще одну классическую вакцину на основе полноценных частиц вируса. Они использовали классические технологии, которые применяются для создания вакцин от гриппа и других болезней.

Как правило, при разработке вакцины ученые создают особый штамм вируса, который лучше всего размножается при температурах ниже, чем внутри тела человека. Специалисты добиваются этого, внося случайные мутации и выращивая вирус в культурах клеток на протяжении многих поколений, постепенно снижая температуру окружающей среды.

Действуя тем же образом, Эбина и его коллеги подготовили несколько сотен разновидностей SARS-CoV-2 со случайными изменениями в геноме. Биологи заразили ими культуры клеток легких и начали отбирать те варианты вируса, которые лучше всего размножались при температуре в 32-34 °С, а при 35-37 °С делали это значительно хуже.

Лучше всего в этом отношении проявили себя четыре новых штамма SARS-CoV-2. Один из них, A50-18, идеально подходил для создания вакцины. Дело в том, что эта разновидность вируса могла размножаться при 35 °С, но при 37 °С не делала этого в принципе из-за точечной мутации в гене NSP14.

Благодаря этому А50-18 могла заражать клетки слизистой носа и вызывать иммунный ответ, но в легких, где температура гораздо выше, вызвать инфекцию уже не могла. Работу прототипа вакцины на основе A50-18 японские исследователи проверили на сирийских хомячках – лабораторных животных, которые подвержены коронавирусной инфекции в той же степени, что и человек.

Опыты показали, что закапывание раствора ослабленного вируса в нос грызунов полностью защитило их от других штаммов коронавируса, которые циркулируют в Японии. При этом сама вакцина не вызвала повышения температуры, снижения массы тела и других побочных эффектов, связанных с развитием коронавирусной инфекции.

Ученые надеются, что успешный результат позволит начать клинические испытания созданной ими вакцины на людях. Эти опыты покажут, насколько эффективно она будет защищать людей и будет ли она вызывать характерные побочные эффекты, такие как потеря обоняния и вкуса.